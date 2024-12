Dono de bar relata preocupação com rápida subida do Rio Acre na capital: “muita água”

O dono de uns bares mais tradicionais de Rio Branco, o Quintal do Osvaldo, usou suas redes sociais na manhã deste sábado (30), a situação do Rio Acre, que continua subindo e já ultrapassa os 11 metros.

Nas imagens, Osvaldo demonstra a preocupação pela rápida elevação do manancial, que às 9h deste sábado chegou à marca de 11,26 metros.

“O rio encheu muito de ontem para hoje. Muita água e eu já começo a me preocupar, porque são três alagações seguidas uma da outra, ninguém aguenta não”, disse.

O estabelecimento fica localizado no bairro 6 de Agosto, às margens do Rio Acre. Osvaldo, que depende do empreendimento para fazer sua renda, é mais um dos milhares de cidadãos acreanos que convivem em meio às enchentes do manancial, e que ao ver o nível das águas subindo já começa a se preocupar com nova alagação.

O rio subiu 11 centímetros em duas horas neste sábado. A Defesa Civil Municipal informou que está monitorando a situação de forma contínua, com equipes mobilizadas para avaliar as condições e agir rapidamente em caso de agravamento.

Nesta sexta-feira (29), o órgão se reuniu com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para alinhar as estratégias diante de um possível desastre.