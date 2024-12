Economia Criativa da Amazônia Ocidental escolhe anfitriões e voluntários em Rio Branco para o World Creativity Day 2025

A capital Rio Branco está na rota do World Creativity Day ou Dia Mundial da Criatividade para Cidades Estratégicas da Amazônia Ocidental 2025. O evento será realizado entre os dias 21 a 23 de abril em pontos diferente da capital do Acre, com serviços e atividades que valorizam o protagonismo da economia Criativa. Toda a programação será gratuita.

Para a escolha de anfitriões e voluntários, o fundador da Valendo Economia Criativa da Amazônia e Embaixador do World Creativity Day para Cidades Estratégicas da Amazônia Ocidental, o ativista social e empresário Beto Contartesi, deve visitar o Acre pela segunda vez no começo de janeiro.

Fazer parte do WCD mostra que a Economia Criativa é uma realidade viva e ativa em Rio Branco, diz Contartesi:

“É fundamental que as novas lideranças, políticas, empresariais e do terceiro setor criem e melhorem os ambientes de produção e negócios para desenvolvimento das novas economias na Amazônia. Não podemos ser só consumidores, precisamos ser produtores nestes novos mercados e oportunidades”.

Órgãos da administração pública, entidades do terceiro setor, autarquias públicas e empresas como hotéis, estabelecimentos culturais, de entretenimento, de educação e de serviços já começaram a ser mobilizados para receber as atividades do World Creativity Day (WCD).

Além da capital Rio Branco, Manaus e Porto Velho, três das capitais mais importantes e estratégicas da Amazônia Ocidental, também vão receber as atividades do Dia Mundial da Criatividade. Uma importante integração em torno das novas economias, o que demonstra a importância da Amazônia no cenário nacional e internacional.

O Dia Mundial da Criatividade foi criado em 27 de abril 2017, através da Resolução 71/284 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, com o objetivo de destacar o papel da criatividade e da inovação para o desenvolvimento sustentável social e econômico nas mais diferentes esferas.