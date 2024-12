Eliezer atualiza estado de saúde de Ravi: “Estamos confiantes”

O ex-BBB Eliezer, 34, utilizou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde de Ravi, seu segundo filho com a influenciadora Viih Tube, 24. Prestes a completar 2 meses, o bebê está internado por problemas de saúde há 12 dias.

Por meio de um vídeo nos stories do Instagram, ele cita que a família está na expectativa que isso tudo acabe logo. “Tudo no tempo de, eu ia falar no tempo dele, mas é no tempo de Deus. Estamos vivenciando isso”, explica.

Na sequência, ele menciona que precisam dar um tempo para Ravi responder ao tratamento e cita que estão confiantes. “Prometo que assim tiver que eu tiver notícias, eu conto pra vocês. Faço questão de trazer boas notícias pra vocês”, cita e agradece aos seguidores pelas orações e boas energias.

Viih Tube apareceu nos stories no último domingo (8) para agradecer aos fãs que têm se solidarizado com seu filho Ravi e para atualizar sobre o estado de saúde do recém-nascido.

A influenciadora se emocionou mencionar que tem recebido vídeos de pessoas orando e torcendo pela família dela. “Eu nunca vou saber agradecer tantas orações pelo meu filho como se fossem de vocês. Não tem nada mais gratificante para uma mãe do que ver seu filho ser amado“, disse.

Ravi continua internado, mas Viih Tube comentou que o filho está bem. “Amanhã é um dia muito importante para nossa família, é o dia que ele volta a se alimentar, a mamar, e a gente tá torcendo para que ele reaja bem. Porque se ele reagir bem, logo estaremos em casa. É a última coisa que precisa acontecer para ele ter alta.”

Sobre Ravi, ela disse que não deve ser “nada crônico”. “Foi um episódio isolado, mas a gente não sabe a causa ainda”.

Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, está internado na UTI desde o dia 27 de novembro. O casal também é pai de Lua, de 1 ano.