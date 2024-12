Estudante acreano sofre acidente no Paraguai e fica internado na UTI; mãe pede ajuda para translado

Nazaré Pontes, mãe do estudante acreano Vinícius Lima, veio às redes sociais nesta quarta-feira (25), pedir ajuda para o translado e repatriação do filho para o Acre após ele sofrer um grave acidente.

De acordo com ela, o jovem está internado com quadro gravíssimo desde o dia 24 de novembro na Unidade de Terapia Intensiva da cidade de Mariano, e precisa de cuidados especiais, o que não é possível de ser encontrado no outro país.

“Peço encarecida e desesperadamente as Autoridades Políticas do Estado do Acre, ajuda para Repatriação e Translado do meu filho até a cidade de Rio Branco-Acre, pois precisa realizar cirurgias e exames específicos que não fazem naquele País e que fazem no Brasil, possibilitando assim quando e meu filho possa sobreviver”, destaca Nazaré.

A mulher que mora no município de Mâncio Lima, no interior do Acre, pede que a publicação seja compartilhada para que ela consiga a ajuda necessária.