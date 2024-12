Estudantes produzem documentário sobre o maior acidente aéreo da história do Acre

Estudantes do ensino médio do Instituto Federal do Acre (IFAC) apresentaram, nesta sexta-feira (20), dois documentários autorais que retratam episódios marcantes da história de Sena Madureira.

O primeiro trabalho aborda o acidente ocorrido em 28 de setembro de 1971, que chocou a cidade. O documentário reúne depoimentos de moradores, reconstruções dos acontecimentos e reflexões sobre os impactos da tragédia, que deixou marcas profundas na comunidade.

O segundo documentário presta tributo ao padre Paulino Baldassari, figura icônica na história local. O religioso, que faleceu em 8 de abril de 2016, aos 90 anos, é lembrado por seu legado de serviço à população e contribuições sociais.

VEJA O DOCUMENTÁRIO: