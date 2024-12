FADE fecha temporada 24 com Open de Vôlei de Praia

A Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) promove nesta sexta, 20, a partir das 8 horas, no Park Ipê, o Open de Vôlei de Praia Sub-14 e 18 nos naipes feminino e masculino. Mais de 30 duplas estão confirmadas no evento programado para fechar a temporada de 2024.

“Tivemos um ano fantástico com mais de 40 eventos. A avaliação é muito positiva, mas ainda temos o vôlei de praia para fechar o ano”, declarou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

19 municípios

Segundo João Renato Jácome, a FADE conseguiu a marca expressiva de trabalhar com estudantes/atletas de 19 municípios do Estado.

“Esse vai ser um grande desafio, ter escolas de todo o Estado participando dos eventos em 2025.

Calendário 2025

A FADE deve divulgar o calendário de competições de 2025 na última semana do ano.