O clima natalino está no ar, a cidade já começa a se ornamentar para a chegada das festas de fim de ano, e para seguir no clima natalino, o Via Verde Shopping preparou um evento especial para os que visitarem o espaço.

Entre os dias 13 e 24, o shopping da capital acreana vai organizar uma feira coletiva, realizada em conjunto com a Empório e Arte, que tem parceria com cerca de 14 marcas acreanas.

Dentre as marcas que estarão presentes no evento, está a Pajéco, marca acreana de roupas com identidade visual voltada para uma estética “street”. O shopping funciona das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 11 às 21h aos domingos.