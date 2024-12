A Fifa oficializou, nesta terça-feira (10/12), as datas da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que será sediada no Brasil. A competição está prevista para acontecer entre 24 de junho e 25 de julho.

A decisão foi tomada após o conselho técnico da Fifa, realizado em Zurique, na Suíça. As datas foram apresentadas pela candidatura brasileira e mantidas, posteriormente, pela entidade.

Mesmo com as datas definidas, ainda não foram escolhidas as cidades sedes do torneio. A ideia da Fifa é que entre 8 e 10 locais recebam a competição. Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo receberam visitas técnicas. Contudo, a decisão ocorrerá somente em 2025.

Distribuição de vagas

No mesmo evento, foi definido como funcionará a distribuição de vagas para a Copa do Mundo Feminina. Com 32 seleções, a América do Sul terá três vagas diretas, incluindo a do Brasil como país sede. Além disso, mais duas equipes se classificarão para a repescagem mundial, de onde sairão mais três seleções.

Europa: 11 vagas

Oceania: uma vaga

Ásia: seis vagas

América do Sul: três vagas

África: quatro vagas

Américas do Norte, Central e Caribe: quatro vagas

Repescagem (somente três classificam)

Ásia: duas vagas

África: duas vagas

América do Sul: duas vagas

Américas do Norte, Central e Caribe: duas vagas

Europa: uma vaga

Oceania: uma vaga