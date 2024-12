Filiação de Mara Rocha ao NOVO seria um plano para uma aliança do partido com Alan Rick?

Nos últimos dias, ouvi diversas teorias sobre a filiação da ex-deputada Mara Rocha ao Partido Novo, comandado pelo deputado estadual Emerson Jarude. Uma delas me chamou a atenção. Jarude, que tem afinidade política com o senador Alan Rick (UB) — a quem apoiou para o Senado em 2022 — provavelmente seguirá alinhado com Alan nas eleições de 2026, incluindo a corrida pelo governo.

Nesse cenário, caso Mara Rocha se candidate ao Senado pelo Novo, conforme convite feito por Jarude, quais são as chances dessa candidatura integrar a chapa de Alan? E, se isso se confirmar, quem seria o escolhido para a segunda vaga? Uma possibilidade é que Alan, buscando fortalecer sua base, apoie o governador Gladson Cameli (PP), visando aglutinar os votos do governo em sua chapa já que há muitos dentro do próprio governo Gladson que são Alan desde pequeno.

A FORÇA DOS GRUPOS

O governador Gladson Cameli (PP) terá sua atenção voltada para a eleição ao Senado em 2026. Engana-se quem acredita que ele se limitará a caminhar ao lado de qualquer figura política. A eleição de 2026 será definida por aqueles que conseguirem reunir e fortalecer seus grupos políticos.

GRANDE PERDA

O Acre perdeu ontem um dos maiores visionários e entusiastas desta geração. O empresário e pecuarista Rodrigo Pires, jovem empreendedor admirado por muitos, faleceu tragicamente em um acidente na noite desta quinta-feira (19). Rodrigo, que já ocupou o cargo de diretor da ACISA, era uma figura respeitada não apenas no mundo dos negócios, mas também no meio político, onde cultivou admiração e respeito. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus os conforte neste momento de dor.

RESPEITO ALÉM DAS DIFERENÇAS

“Tive bons e acalorados duelos verbais com ele. Um cabra de direita, mas não um extremista. Estava sempre disposto a ouvir o outro lado e a ponderar os pontos de vista.” Assim se manifestou o petista Daniel Zen em suas redes sociais sobre o falecimento de Rodrigo Pires.

VISIONÁRIO QUE UNIU IDEIAS

Rodrigo Pires, jovem assumidamente de direita e defensor do agronegócio, sonhava com um Acre próspero e desenvolvido. Destacava-se por sua habilidade de dialogar e transitar entre diferentes espectros políticos, conduzindo embates e discussões com respeito e equilíbrio, sem torná-los pessoais. Essa característica foi ressaltada também pelo ex-senador Jorge Viana, que, ao lamentar a morte de Rodrigo, destacou a boa relação que mantinham e o reconhecimento do seu trabalho por Pires à frente da APEX.

QUE INDEPENDÊNCIA É ESSA?

“Como ele pode se dizer independente? Vota sempre a favor do governo e ocupa praticamente todos os cargos federais no Acre.” Comentário de um leitor da coluna sobre o posicionamento do senador Sérgio Petecão (PSD), que recentemente esclareceu rumores de uma possível dobradinha com Jorge Viana (PT) para disputar o Senado com a benção do presidente Lula.

MUDANÇAS À VISTA

Segundo o Estadão, o presidente Lula planeja implementar um “arcabouço digital” na segunda metade de seu governo, a partir de 2025, visando conter o avanço da extrema-direita nas redes sociais. A primeira mudança será na comunicação, com possíveis ajustes na Secom, hoje liderada por Paulo Pimenta. Janja, com forte influência na pasta, especialmente na área de estratégias digitais, também desempenha papel de destaque. No PT, cresce a pressão para que Lula enfrente com mais protagonismo o ex-presidente Jair Bolsonaro, intensificando pronunciamentos em rede nacional para disputar narrativas e ressaltar a gravidade dos eventos de 8 de janeiro de 2023.

CENTRÃO NO COMANDO

O presidente Lula estuda reduzir o espaço do PT no governo para acomodar o Centrão durante a reforma ministerial. Pelo menos nove ministérios devem ser trocados após o carnaval, com PSD, PP, MDB, Podemos e União Brasil ampliando suas representações. O Planalto considera o PT a única “gordura” a ser cortada, já que o partido comanda 13 dos 38 ministérios. Lula, no entanto, ainda não definiu quais ministros petistas deixarão a Esplanada. O objetivo é ajustar áreas como a comunicação e atender à insatisfação de alguns partidos.

NA CALADA

Em uma sessão extraordinária realizada na madrugada desta sexta-feira (20), os vereadores de Rio Branco aprovaram um pacote de projetos, em sua maioria de autoria do Poder Executivo Municipal. Entre as propostas, destaca-se o aumento salarial dos secretários municipais, que passará de R$ 15 mil para R$ 28,5 mil na próxima gestão. A vereadora Elzinha Mendonça (PP) foi a única a votar contra a medida.