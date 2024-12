Flordelis passa mal após agentes flagrarem celular em sua cela

A ex-deputada Flordelis dos Santos, de 63 anos, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo Penitenciário de Bangu, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP-RJ), ela tinha sintomas de pressão alta, dor de cabeça e tontura.

Antes de ser encaminhada para a unidade médica, Flordelis dos Santos, condenada por assassinar o marido, estava em isolamento, punição esta aplicada pela direção da Penitenciária Talavera Bruce, onde cumpre pena, após agentes encontrarem um aparelho celular na quarta-feira, 4, na cela que ela ocupava.

A ex-deputada passou a noite na UPA para normalizar o quadro de saúde. Na quinta-feira, 5, a direção optou por mantê-la no leito, visto que na sexta-feira, 6, ela já tinha um exame agendado na unidade.

A detenta foi submetida a um Ecodoppler, espécie de ultrassom com imagens coloridas que avalia a direção e intensidade do fluxo sanguíneo nos vasos do corpo, solicitado pelo cardiologista dela. No final da tarde, após a realização do exame, ela foi encaminhada novamente para o isolamento da Penitenciária Talavera Bruce.