Foto: Sacha Bali posa em clima de intimidade com Alejandro Claveaux

Após sair campeão de A Fazenda 16, Sacha Bali está colocando o sono em dia e aproveitando para matar a saudade dos amigos. E foi durante um desses encontros, na noite de segunda-feira (23/12), que o ator posou em clima de intimidade com um colega de profissão.

Nos stories do Instagram, o ex-peão compartilhou uma foto abraçado com Alejandro Claveaux, que esteve recentemente em No Rancho Fundo, novela das 18h da TV Globo, com o rosto coladinho. A imagem também foi compartilhada pelo outro. Na legenda, o rapaz escreveu: “Meu bezerro”.

O apelido carinho tem uma justificativa: dentro do reality rural da Record, o ator deu o nome do amigo para o bezerro da sede, afirmando que os dois são muito “bobões”.

Atores de Rensga Hits! se beijam

Alejandro Claveaux e Samuel de Assis protagonizaram um beijão na festa de lançamento da série Rensga Hits!, do Globoplay, realizada em agosto de 2022, no Rio de Janeiro.

Na produção, Claveaux interpreta o cantor sertanejo Deivid Cafajeste, que se apaixona por seu segurança, Kevin Costa, papel de Samuel de Assis, mas precisa ficar “no armário” para manter a pose de garanhão.

No palco do evento, os dois cantaram a música Coragem, composta para a trilha sonora da série, e terminaram a apresentação com um beijo que deixou os convidados eufóricos.

Alice Wegmann, protagonista da série, estava no palco e pulou de alegria com o beijão. “Meu casal!”, shippou Deborah Secco, intérprete de Marlene na produção, ao publicar o vídeo no Instagram.

Em entrevista ao site da Globo, Samuel de Assis celebrou seu primeiro trabalho com o Alejandro: “Eu e o Alê somos amigos há 14 anos. Tentamos trabalhar algumas vezes, mas não rolou. Acho que a vida estava guardando Rensga para a gente comemorar esses anos todos”.

Alejandro Claveaux comentou sobre o beijo

Após a repercussão da troca de carinho com o amigo, o ator comentou sobre o beijo na boca que deu em Samuel de Assis: “Adorei a repercussão. A gente tem que normalizar o afeto. Não faz sentido as pessoas não normalizarem. Aquilo foi um beijo, sim, e não tem nada de mais nisso. É demonstração de afeto, de carinho. Mas não há nada além”, em entrevista à colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Para Clauveaux, aqueles que não assumem um relacionamento homoafetivo são vítimas da sociedade “homofóbica”. Ele lamentou essa situação: “É muito ruim não poder viver sua verdade, sua liberdade, andar na rua e não ter o direito respeitado, não poder agir naturalmente porque pode morrer”.

Fora do mundo fictício, Alejandro Claveaux já tem um namorado, mas prefere não revelar sua identidade: “Ele não é da classe artística. Aí não tem nada a ver expor”.