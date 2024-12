O governo do estado do Acre publicou, na manhã desta quarta-feira (11), mais uma lista de exonerações e nomeações no Diário Oficial do Estado. Ao todo, foram publicadas no documento sete mudanças pelo governador Gladson Cameli.

Todos os nomes que foram exonerados exerceram cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento nas seguintes assessorias: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública; Secretaria de Estado de Educação e Cultura; Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia; Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre; e Secretaria de Estado de Saúde.

Os salários dos funcionários variam entre CAS-1, CAS-2, CAS-5 e CAS-6. Confira a lista abaixo: