A redação do ContilNet recebeu, na tarde desta sexta-feira (28), uma denúncia sobre um golpe que vem sendo aplicado na capital do estado do Acre, envolvendo o aluguel de imóvel para a virada de ano.

O endereço apontado pela suposta golpista, identificada apenas como Mirla, é a Rua Mariana na Vila da Amizade, localizado após o Parque de Exposições, e estaria sendo oferecido através do Marketplace do Facebook. Entretanto, as desconfianças começaram quando inconsistências foram notadas nas imagens disponibilizadas no anúncio, que não parecem condizer com um espaço real.

Em uma das conversas vazadas da tentativa de golpe, é possível perceber que parte das imagens é de um espaço para festas em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso chamado d’Ville Clube.

Após ser descoberta, ela ainda brinca com a situação, agradecendo a acusadora por ter renovado as fotos utilizadas para a aplicação do golpe. “Tá carente é? Me deixa. Mas valeu, vou atualizar as fotos, valeu pela dica. Te amo!”, disse ela em uma das mensagens.

Ela ainda revela que ao todo já conseguiu levantar o montante de R$6.500, e que planeja conseguir, pelo menos, mais R$1.500, para pagar a retirada de sua moto que está apreendida.

Em um momento de desabafo com uma das vítimas, após ser desmascarada, ela explica o motivo de estar aplicando golpes.

“Às vezes parece ser por mal, mas nem tanto. Tenho dois empregos, mas mesmo assim a dificuldade veio, nem sei porque estou falando isso para ti, mas levaram minha moto, estou sem trabalhar. Nada é igual pra todo mundo”, disse a mulher.

Veja a conversa: