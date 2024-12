Governo do Acre emite nota de pesar pela morte do empresário Rodrigo Pires; veja

O empresário, publicitário e produtor rural Rodrigo Severiano de Oliveira Pires, de 35 anos, perdeu a vida em um grave acidente na rodovia AC-40, entre Rio Branco e Senador Guiomard.

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, divulgou uma nota oficial lamentando profundamente a perda e prestando solidariedade aos familiares e amigos de Rodrigo. O governo do estado destacou a relevância de sua trajetória e expressou desejos de conforto aos entes queridos.

De acordo com informações preliminares, o carro em que Rodrigo estava colidiu frontalmente com uma carreta, em um impacto de extrema violência, que fez com que o motor do veículo fosse parar sob o caminhão.

Rodrigo Pires era um nome reconhecido no Acre por sua atuação no agronegócio e também por sua passagem como diretor da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa). Ele deixa um legado de contribuição marcante para o desenvolvimento regional, além de uma história de dedicação e simplicidade herdada de sua família, pioneira no comércio e na pecuária local.

Nota oficial do Governo do Estado do Acre:

“O Governo do Estado do Acre manifesta seu mais profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos do empresário e publicitário Rodrigo Severiano de Oliveira Pires, falecido na noite desta quinta-feira, 19, em Senador Guiomard.

Rodrigo, aos 34 anos, deixa um legado de dedicação ao agronegócio do Estado e de contribuição marcante como ex-diretor da Acisa. Ele pautou sua trajetória pela simplicidade, cuidado e empenho no desenvolvimento regional, valores herdados de sua família, pioneira no comércio e na pecuária do Acre.

Que Deus conforte o coração de seus entes queridos neste momento de imensa dor, trazendo-lhes a certeza de que Rodrigo agora descansa em plenitude e paz.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre”