O secretário Aberson Carvalho disse em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet, nesta terça-feira (18), que já está definida a nova data para reaplicação das provas do concurso da Educação.

Também na terça-feira, pela manhã e tarde, a banca Nosso Rumo – responsável pelo certame – se reuniu com representantes da Secretaria de Educação e da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e decidiu reaplicar todas as provas, após denúncias de irregularidades e cancelamento de parte do certame.

“Já temos uma nova data, que será divulgada pelo governador, provavelmente nesta quarta-feira (18)”, disse o secretário.

Iniciamente, a proposta da empresa era reaplicar as provas apenas na escola Djalma Teles – onde um tumulto foi realizado no dia do concurso. A SEE rejeitou a ideia e disse que não abriria mão de que todas as provas fossem aplicadas novamente – sob o risco de rescindir o contrato.