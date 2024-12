Grávida do 4º filho, Megan Fox termina com Machine Gun Kelly, diz site

Megan Fox decidiu terminar o relacionamento com Machine Gun Kelly. Segundo o site TMZ, a atriz, que está grávida do quarto filho, encontrou material comprometedor no celular do cantor e resolveu pôr um fim no romance.

Tudo aconteceu no dia 28 de novembro, durante uma viagem do casal para Vali, no Colorado (EUA). Chateada com a suposta traição, Megan teria encerrado a viagem antes do previsto, e os dois não se viram mais desde então.

A previsão é que o filho de Megan Fox e Machine Gun Kelly nasça em março de 2025. O ex-casal começou a namorar em 2020, sempre com idas e vindas. Ficaram noivos em 2022, mas a relação seguiu instável, incluindo um rompimento em fevereiro deste ano, que foi contornado no mês seguinte.

A atriz é mãe de três meninos com o ex-marido, o ator Brian Austin Green, e Machine Gun tem um filho adolescente de um relacionamento anterior.