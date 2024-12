Grupo de Mazinho Serafim deve assumir presidência da Câmara Municipal

Na política local, os bastidores da Câmara Municipal estão movimentados. Apesar da vitória do prefeito Gerlen Diniz, o controle da Câmara de Vereadores deverá ficar nas mãos do grupo liderado por Mazinho Serafim. Com a conquista de 07 das 13 cadeiras, o grupo garantiu a maioria necessária para eleger a nova Mesa Diretora.

A votação está marcada para a sessão de posse, que ocorrerá no dia 1º de janeiro. O processo será conduzido pelo vereador mais votado, Menandro Costa. No entanto, até o momento, o nome que assumirá a presidência ainda não foi definido oficialmente.

Dois vereadores do grupo de Mazinho despontam como favoritos, segundo informações de um dos eleitos. Apesar das discussões internas, a decisão final deve ocorrer nos próximos dias.

Enquanto isso, fontes informam que o prefeito eleito tem buscado diálogo com integrantes do grupo rival, temendo um cenário de oposição majoritária no Legislativo. Propostas teriam sido apresentadas a alguns vereadores do grupo de Mazinho, mas até agora, o grupo de Serafim segue unido e não pretende abrir mão da oportunidade única.

Com o controle da Câmara em disputa, o resultado da eleição da Mesa Diretora poderá definir os rumos das relações entre Executivo e Legislativo para o próximo mandato. Todos os olhos estarão voltados para a votação, que promete ser decisiva para o futuro político do município.