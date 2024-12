Homem que tentou matar ex-companheira com tiro de espingarda é condenado em júri popular

Um homem foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão, em regime inicialmente fechado, durante júri popular que aconteceu nesta quinta-feira (5), em Cruzeiro do Sul no interior do Acre.

Ele é acusado de tentativa de feminicídio contra sua companheira e lesão corporal culposa contra a enteada e seu filho.

O caso ocorreu em junho de 2019, no bairro Miritizal. O réu atirou com uma espingarda contra sua companheira. Durante a discussão, a enteada tentou impedir o disparo, assim ela e seu filho foram vítimas dos estilhaços da munição.

Apesar do grave perigo, todos sobreviveram. A filha e o neto da vítima passaram por procedimentos cirúrgicos na região do tórax. No julgamento, os jurados valoraram negativamente a culpabilidade do réu, porque o delito foi praticado na presença de uma criança de três anos de idade.

A motivação fútil foi a qualificadora admitida para o homicídio. De acordo com os autos, as consequências do crime permanecem na criança, que passou por acompanhamento psicológico, teve prejuízo escolar e está traumatizada até os dias atuais.

A vítima ficou cerca de seis meses sem poder trabalhar para se recuperar das lesões físicas decorrentes da tragédia, o que gerou prejuízo aos seus rendimentos. Portanto, na sentença foi estabelecida ainda reparação por danos morais, sendo R$ 10 mil para a mulher, R$ 5 mil para a criança e R$ 3 mil para a enteada.