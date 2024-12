Inmet mantém alerta de perigo para chuvas em 16 estados nesta quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas intensas para esta quinta-feira (12/12) em grande parte do país. Os avisos são válidos para 16 estados e Distrito Federal e correspondem a baixa e média intensidades, sendo eles de “Perigo” e “Perigo Potencial”, respectivamente.

De acordo com o órgão, os estados que sofrerão influência do aviso de “Perigo”, na cor laranja, são: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Rondônia, além do Distrito Federal.

Com a maior intensidade dentre os outros da previsão, é possível que tenha chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos até 100 km/h.

Nesses casos, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Outra recomendação do órgão, é para não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

“Perigo potencial”

Já os outros dois avisos de “Perigo Potencial”, na cor amarela, cercam os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins, e também o Distrito Federal.

A perspectiva é de ventos intensos, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.