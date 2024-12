Jiboia de 2 metros é capturada pelos Bombeiros em quintal de casa no interior do Acre

Uma jiboia de aproximadamente 2 metros foi resgatada por uma guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros do município de Sena Madureira, no interior do Acre, na manhã da última sexta-feira (27).

Segundo informações, a cobra estava no alto de um pé de manga, no quintal de uma residência no bairro Eugênio Areal.

A serpente, que nao é venenosa, não apresentava ferimentos, foi capturado com segurando e após o resgate foi devolvida ao seu habitat natural.

A corporação ressalta a importância de acionar profissionais capacitados para o manejo seguro e adequado de animais silvestres.