Justiça torna réu único sobrevivente de confronto com o BOPE após assalto com reféns em fazenda

A decisão foi proferida pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Plácido de Castro, que acatou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) contra o presidiário Sandro Júnior Andrade Puerta. Ele virou réu no processo que investiga o roubo a uma fazenda na região de Plácido de Castro, no interior do Acre, em outubro deste ano.

Segundo a Justiça, Sandro deverá responder por roubo qualificado, com agravantes de uso de arma de fogo. De acordo com as investigações, Sandro Júnior fazia parte de uma quadrilha que invadiu uma propriedade rural no dia 21 de outubro deste ano, no município de Plácido de Castro. Na ação criminosa, o proprietário, seus familiares e funcionários foram mantidos reféns por quase cinco horas.

Os criminosos roubaram uma caminhonete da propriedade, além de diversos pertences das vítimas e depois tentaram fugir para a Bolívia. Porém, o grupo criminoso foi interceptado por uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), o que resultou em um confronto com troca de tiros.

Durante o confronto, três assaltantes, Edileudo Farias da Silva, 32 anos, Élcio Marreiro da Silva e José Henrique da Silva Pereira, morreram. Um quarto integrante, Álvaro de Lima Fortunato, foi encontrado ferido a cerca de 150 metros, mas também não resistiu. Sandro Júnior, que sofreu um ferimento na perna, sobreviveu e foi preso.

O processo agora segue para audiência de instrução, que deve acontecer em janeiro de 2025. A Justiça irá apurar todos os detalhes do crime e assegurar a responsabilização do acusado.