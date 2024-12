Lassina Traoré já fez cinco gols num só jogo do Ajax e foi herói de título no Shakhtar; veja

Após se transferir para a matriz na Holanda, Lassina Trouré disputou 31 jogos oficiais pelo Ajax, com 12 gols, 12 assistências e quatro títulos conquistados: dois Campeonatos Holandeses e duas Copas da Holanda. Destaque para a goleada por 13 a 0 sobre o VVV-Venlo na Eredivisie em 2020, quando o centroavante marcou cinco gols e deu passe para outros três (veja no vídeo abaixo). Ele também fez gol na Champions League, no empate por 2 a 2 com o Atalanta na Itália.

Desempenho que fez o Shakhtar desembolsar 10 milhões de euros (R$ 64,2 milhões na cotação atual) para comprar Lassina Traoré, que também teve um ótimo início na Ucrânia, com nove gols em 13 jogos. E logo conquistou a torcida ao ser o herói do título da Supercopa da Ucrânia em cima do rival Dínamo Kiev: ele fez os dois primeiros gols da vitória por 3 a 0 na decisão (veja no vídeo abaixo).

Lesões atrapalham sequência

Porém, no 14º jogo com o Shakhtar, contra a Inter de Milão na Champions League, o centroavante sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho direito com apenas sete minutos de partida, após Dumfries cair em cima de sua perna. O lance e a dor de Lassina Traoré sensibilizaram os seus companheiros de time, que no jogo seguinte entraram em campo com camisas em solidariedade ao atacante.

Jogadores do Shakhtar entram em campo com camisas em solidariedade a Lassina Traoré após grave lesão — Foto: Divulgação / Shakhtar Donetsk

Ele passou por cirurgia e só retornou aos gramados um ano depois, em setembro de 2022. Mas enfrentou dificuldades para voltar a se firmar e fez só cinco gols em 31 jogos, muitos iniciando na reserva. Na temporada de 2023-24, Lassina Traoré parecia que iria recuperar o seu melhor nível e começou bem, com dois gols em três partidas, todas como titular. O problema é que veio uma nova lesão grave, desta vez de ruptura do tendão quadríceps na coxa.

O centroavante precisou passar por uma nova cirurgia e perdeu um semestre praticamente inteiro, voltando a jogar só em fevereiro deste ano. Desde o seu retorno aos gramados, ele fez sete gols e deu nove assistências em 35 jogos, tendo sido só 11 deles como titular.

Lassina Traoré foi um dos poucos jogadores que permaneceu no Shakhtar mesmo quando a Fifa autorizou a saída sem custos dos jogadores da Ucrânia para outros países após o início da guerra com a Rússia. Por causa disso, o centroavante ganhou até destaque em uma reportagem do famoso jornal americano New York Times em 2023.

– Eu tinha muitas opções. O clube sabe. Eu sei. E nós discutimos isso. Mas eu decidi ficar. Está na minha cultura que quando eles te dão algo, você tem que dar algo em troca. Para mim, era hora de retribuir o amor que eles me deram antes – declarou o jogador ao jornal americano.

Rubro-negros invadem rede social