Lula sanciona regra que limita aumento do salário mínimo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que estabelece mudanças no reajuste real do salário mínimo. O texto integra o pacote de corte de gastos apresentado pela equipe econômica do governo e aprovado no Congresso.

A nova regra prevê que o crescimento real — acima da inflação — do salário mínimo deve limitar-se ao teto do arcabouço fiscal, de 2,5%. A medida vale para os reajustes entre 2025 e 2030.

Com a política de valorização do salário mínimo, criada em 2023, o cálculo se baseava em um índice que combina a inflação do ano anterior e a variação positiva do Produto Interno Bruto (PIB) — a soma de toda a riqueza produzida no país — de dois anos anteriores, a partir de 1º de janeiro. A regra não previa percentual mínimo ou máximo para o reajuste.

Como mostrou o Metrópoles, o governo prepara um decreto para definir o valor do mínimo em 2025 em R$ 1.518, um aumento de R$ 106 em comparação ao vigente neste ano, de R$ 1.412.

O texto será publicado no Diário Oficial da União até o fim deste ano. A correção valerá a partir do mês de janeiro, com pagamento em fevereiro.