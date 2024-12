Lyon e Quinarí são semifinalistas do Campeonato Estadual da 2ª Divisão

Lyon e Quinarí seguem na disputa pelo acesso para a primeira divisão do futsal acreano. Nos primeiros duelos da fase de quartas de final do Estadual da 2ª Divisão nessa sexta, 7, no Álvaro Dantas, o Lyon derrotou o Montenegro por 4 a 2 e o Quinarí bateu o Veneza por 2 a 1, na prorrogação, depois de um empate por 5 a 5 no tempo normal.

“Tivemos dois grandes jogos e a disputa pelo acesso vai ser ainda maior nas semifinais”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

Na segunda

Os outros semifinalistas do Campeonato Estadual serão decididos na segunda, 9, a partir das 19 horas, no Álvaro Dantas. Calafate e Bujari disputam o primeiro jogo e no segundo confronto o Campo Grande enfrenta o Preventório.Foto Glauber Lima: Competição chega na fase decisiva com partidas equilibradas.