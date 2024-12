Maiara posta fotos com vestido transparente e é elogiada na web

A cantora Maiara, 36, dupla de sua irmã gêmea Maraisa, postou uma sequência de fotos no Instagram, nesta terça-feira (3), usando um vestido todo brilhante e rendado transparente, e foi elogiada pelos internautas.

“Que mulher maravilhosa”, comentou uma internauta. “Avisa antes de postar as fotos, quase infartei com tanta beleza”, brincou outra. “Que vestido é esse, Brasil? Que luxo”, escreveu mais uma.

No final de outubro, Maiara rebateu as crítica sobre seu emagrecimento. Ela comentou durante um show em Teresina, no Piauí, que considera estar em sua melhor fase.

“Quando eu estava gordinha, não prestava. Agora emagreci, estou com 45 quilos — graças a Deus bem alinhados — e o povo fica me arrumando um monte de doenças que não existem, que eu nem sei o nome”, comentou no palco.

“Eu estou na minha melhor fase, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita na minha vida e estou solteira”, disse Maiara durante a apresentação.