Mailza diz que não tem problemas com Alan e está disposta a conversar com ele sobre disputa ao Governo

A vice-governadora Mailza Assis participou nesta quinta-feira (19) do seminário sobre o saneamento básico promovido pelo senador Alan Rick, com a participação do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, na sede da OAB.

Na ocasião, Mailza foi questionada pela reportagem do ContilNet sobre como está sua relação com Alan Rick, já que os dois já se colocaram como pré-candidatos ao Governo em 2026, sendo a situação um grande paradigma dentro da frente ampla da direita no Acre.

“É um caminho natural: eu estou como vice-governadora e, caso o governador se afaste para concorrer ao Senado, eu assumo como governadora, mas tudo isso é uma construção, fruto de muito diálogo. Não tenho nenhum problema com o senador Alan Rick e nos damos muito bem, mas cada um tem seu caminho político. O nosso trabalho é para que o Estado dê condições melhores às pessoas”, disse a vice-governadora.

“Eu estou na vida pública com disposição, trabalhando para que a gente consiga dias melhores para o nosso estado. Esse é o nosso compromisso”, continuou.

A vice-governadora disse que está “totalmente aberta ao diálogo” com o senador sobre 2026,

“Eu estou totalmente aberta. Eu tenho uma vida pública e uma relação com a nossa população. Os caminhos são diversos e precisam ser construídos. Totalmente aberta para qualquer diálogo, especialmente com Alan Rick. O que precisamos fazer é construir o melhor pra nossa população”, finalizou.

Veja: