Médico acreano esclarece os efeitos persistentes da Covid longa e os obstáculos na recuperação; assista

Desde 2020, a condição conhecida como Covid-19 longa tem afetado milhões de pessoas ao redor do mundo, trazendo desafios para a saúde e qualidade de vida de quem sofre com seus efeitos persistentes.

A síndrome, também chamada de “Síndrome Pós-Covid”, descreve uma série de sintomas que continuam ou surgem após a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, com impacto significativo no organismo mesmo após a fase aguda da doença.

O cardiologista acreano Igor D’Avila, em um vídeo recente, explicou em detalhes as diferentes manifestações da Covid longa e como ela afeta o corpo humano de forma contínua.

Segundo ele, a “Síndrome do Covid Longo” é definida pela permanência de sintomas relacionados à infecção até três meses após o contágio, mas pode se estender por períodos ainda mais longos.

Em seu estudo divulgado no vídeo, D’Avila identifica três categorias principais de pacientes afetados pela Covid longa, detalhando as particularidades de cada grupo.

Essas categorias envolvem desde aqueles que enfrentam dificuldades respiratórias persistentes até pessoas com problemas neurológicos e fadiga crônica.

Para quem tem Covid longa, a recuperação não é simples e muitas vezes envolve obstáculos significativos.

O médico alerta que a reabilitação requer acompanhamento multidisciplinar, com abordagens que vão desde o controle de sintomas, como dor e cansaço, até a reabilitação física e psicológica.

“É importante que os pacientes com Covid longa busquem um tratamento personalizado, com acompanhamento médico adequado, para superar os desafios da recuperação. Muitas vezes, os sintomas podem ser debilitantes e impactar a qualidade de vida de forma profunda”, ressalta D’Avila.

O vídeo completo, onde o médico detalha as categorias de pacientes e a complexidade da recuperação, pode ser conferido na íntegra nas redes do cardiologista, oferecendo mais informações e orientações para quem está lidando com os efeitos persistentes da doença.

Veja o vídeo completo abaixo: