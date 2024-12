“Mega” dos EUA: vencedor leva sozinho prêmio de R$ 7,5 bilhões

Um morador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ganhou, sozinho, um prêmio de US$ 1,22 bilhão (cerca de R$ 7,56 bilhões, na cotação atual) na Mega Millions, um dos sorteios mais populares do país. A quantia é o quinto maior prêmio da história da loteria, chamada de jackpot.

O prêmio estava acumulando desde 10 de setembro, data em que uma pessoa acertou os números pela última vez. Os bilhetes da Mega Millions são vendidos em estabelecimentos de 45 dos 50 estados do país, ou seja, as chances de vitória no jogo são de 1 em 302,6 milhões.

O sortudo ou a sortuda comprou o bilhete em um posto de gasolina na cidade de Conttonwood, cerca de 210 km ao norte de Sacramento, capital do estado da Califórnia. O prêmio pode ser reivindicado na totalidade sob a forma de pagamentos anuais ao longo de 30 anos ou em um único pagamento, feito em dinheiro, no valor de US$ 549,7 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões).

Os números vencedores, revelados na sexta-feira (27/12), são: 3, 6, 7, 37, 49 e 55. Até o momento, a identidade do vencedor do prêmio não foi revelada.

O maior prêmio da Mega Millions já arrecadado foi de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 9,9 bilhões) para um vencedor da Flórida, em agosto de 2023. O maior prêmio de loteria — jackpot — da história dos EUA foi de US$ 2,04 bilhões (R$ 12,64 bi).

No Brasil, a edição de 2024 da Mega da Virada deve pagar o maior prêmio da história, de R$ 600 milhões.