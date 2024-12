Morte, tortura e golpe: os ganhadores da Mega-Sena que foram “amaldiçoados” após o prêmio

A morte “misteriosa” do ganhador da Mega-Sena de R$ 201 milhões, no dia 4 de dezembro deste ano, ganhou fama e repercutiu por todo o Brasil. Antônio Lopes de Siqueira, de 70 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória em um consultório odontológico, no Mato Grosso. Segundo a família, ele não tinha decidido o que faria com toda a fortuna que ganhou. No entanto, essa não foi a primeira vez que um novo multimilionário faleceu de maneira inusitada ao levar o valor. Com informações do O Globo.

Além de Antônio Lopes, outro caso que ganhou fama no Brasil foi o de René Senna, de 54 anos, que ganhou sozinho a Mega-Sena, em agosto de 2005, e levou um prêmio de R$ 51,8 milhões. Ele foi morto dois anos após o resgate do prêmio, no dia 7 de janeiro de 2007, com três tiros, na Região Metropolitana do Rio, onde tinha uma fazenda.

Em 2018, a viúva, Adriana Almeida, foi acusada de ser a mandante do assassinato do marido e condenada a 20 anos de prisão.

Mega-Sena: relembre os maiores prêmios pagos aos catarinenses em 2024

O sorteio da Mega da Virada está programado para ocorrer no dia 31 de dezembro, às 20h. O prêmio estimado é de R$ 600 milhões, o maior já registrado na história da Mega-Sena.

Outros ganhadores da Mega-Sena que foram “amaldiçoados”

Jonas Lucas Alves Dias

Morto dois anos depois de ganhar R$ 47,1 milhões com uma aposta simples de seis números em 2020, Jonas Lucas Alves Dias foi encontrado com sinais de tortura às margens da Rodovia dos Bandeirantes, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o crime foi premeditado para extorquir o milionário.

Uma das suspeitas é de que ele tenha sido planejado por alguém próximo da vítima. Cinco pessoas estão presas e quatro foragidas.

Homem foi encontrado morto com bilhete premiado em hotel

Neste ano, um homem foi encontrado morto em um hotel de Curitiba com um bilhete premiado da Mega-Sena, no valor de R$ 398 mil. A Polícia Militar esteve no local após ser acionada pelos funcionários do estabelecimento.

A morte, segundo a Polícia Civil, foi natural e a suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto.

Milionário da Mega do Ceará

Miguel Ferreira de Oliveira, de 50 anos, foi morto em fevereiro de 2018, no Ceará. Ele faturou R$ 39 milhões em um sorteio do concurso em 2011, quando morava em São Paulo.

O milionário foi atingido por três disparos de arma de fogo enquanto participava de uma seresta em um bar.

Golpe em idoso

Fredolino José Pereira, de 71 anos, ganhador da Mega-Sena no Rio Grande do Sul, em 2018, teve mais de R$ 10 milhões levados por golpistas. Duas pessoas são acusadas: o ex-sócio de Fredolino e a namorada.