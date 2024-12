Mulher nega trocar de assento de avião com criança e assunto vira polêmica nas redes sociais

Uma mulher viralizou nas redes sociais após ter sido gravada se negando a trocar de assento durante voo com uma criança de 3 anos.

O vídeo foi gravado pela mãe da criança, que pediu para a mulher trocar de lugar com seu filho depois da criança começar a chorar incessantemente dentro do avião, pois queria ficar no lugar da janela. Ao fundo do vídeo é possível escutar os gritos da criança.

O vídeo, que foi gravado com o intuito de constranger e expor a mulher que não queria sair do seu assento, acabou tomando outra perspectiva. Nos comentários nas redes sociais, as pessoas comentaram coisas do tipo: “tem outras pessoas na janela. Porque ela tá importunando só essa mulher?” e “tomara que leve um belíssimo processo para deixar de ser folgada, palhaçada”, apoiando a atitude da mulher, que não saiu do lugar.

A marcação de assento pode ser feita de forma antecipada ou no dia da viagem, de forma gratuita, de acordo com a disponibilidade, acessando a área “Check-in” localizada na página inicial do site GOL, companhia responsável pelo voo em que o vídeo foi gravado.

Veja o vídeo: