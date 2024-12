Órgãos do Governo Lula no Acre adotam cartinhas de Natal e presenteiam dezenas de crianças

Os órgãos do Governo Federal com sede no Acre promoveram uma ação de Natal e presentearam dezenas de crianças em Rio Branco, nesta semana.

Os servidores do Acre do MDA, IBAMA, PRF, DNIT e MPF adotaram as cartinhas das crianças da Escola Zaqueu Machado, na zona rural da capital, por meio da campanha Papai Noel dos Correios, e atenderam os pedidos dos pequenos.

“Com alegria e carinho, preparamos uma linda festa para os pequenos, levando sorrisos, esperança e a magia do Natal a cada coração. Que este gesto inspire mais amor e união entre todos nós. Desejamos um Natal cheio de luz e um Ano Novo repleto de realizações!”, disse um dos servidores, o petista Cesario Braga.

VEJA O VÍDEO: