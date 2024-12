Tuvalu, uma das menores e mais vulneráveis nações do mundo, está tomando uma medida histórica para preservar sua identidade enquanto enfrenta a ameaça de desaparecer fisicamente devido às mudanças climáticas.

Cientistas projetam que, até 2050, grande parte do território será engolida pelo oceano, e o governo decidiu transferir o país para o Metaverso, criando a primeira nação totalmente digital do planeta. As informações são do Metrópoles.

País que será ‘engolido’ pelo oceano prepara cópia no Metaverso

Com apenas 11 mil habitantes e uma elevação média de 3 metros acima do nível do mar, Tuvalu já começou a digitalizar suas 124 ilhas, tradições e marcos culturais no projeto chamado Future Now (Futuro Agora). O plano inclui o mapeamento tridimensional das ilhas, digitalização de festivais, danças e até o desenvolvimento de passaportes digitais, permitindo que a população participe de eventos como casamentos e eleições de forma virtual.

O projeto também conta com infraestrutura tecnológica robusta, incluindo um cabo submarino para garantir a conectividade necessária para sustentar a “nação na nuvem”. Segundo o primeiro-ministro Kausea Natano, “não temos escolha além de nos tornar a primeira nação digital do mundo”.

Reconhecimento internacional

Para legitimar essa transição inédita, Tuvalu alterou sua Constituição em 2023, redefinindo o conceito de Estado. Agora, o país é reconhecido não apenas por seu território físico, mas também por sua história e cultura digitalizadas. Doze países, incluindo Gabão e Bahamas, já apoiaram oficialmente essa nova definição.

Preservando o passado, vivendo no futuro

O governo está engajado com a população para decidir quais aspectos da identidade tuvaluana devem ser preservados digitalmente, desde artefatos históricos até histórias contadas pelos mais velhos. “Queremos que as vozes, tradições e memórias de nosso povo sejam a base de nossa nação digital”, explicou Simon Kofe, representante do governo na COP28.

Tuvalu é hoje um símbolo do impacto devastador das mudanças climáticas e de como a inovação tecnológica pode ser usada para resistir à destruição. A transição para o metaverso não é apenas um gesto simbólico, mas uma tentativa ousada de manter viva a essência de um povo à beira do desaparecimento.