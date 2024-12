Polícia recupera celulares roubados e convoca vítimas para retirar os aparelhos; entenda

Em um comunicado enviado à imprensa nesta quarta-feira (18), a Polícia Civil informou que está numa força-tarefa para devolver às vítimas de furtos e roubos os aparelhos celulares recuperados.

“Nos últimos três meses, um trabalho intenso de inteligência, aliado ao uso de tecnologias avançadas, permitiu localizar dispositivos subtraídos nos últimos dois anos”, diz o comunicado.

As vítimas estão sendo notificadas via WhatsApp pelo número (68) 99918-0000. Os intimidos devem comparecer às delegacias de Polícia Civil com documento de identificação com foto (RG ou CNH), mandado de intimação e a nota fiscal do aparelho com o número do IMEI.

Na capital, é necessário também apresentar o código recebido na mensagem de convocação. A entrega será realizada a partir desta quinta-feira (19), na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1.294, ao lado do IML.

“Com essa ação, a PCAC restabelece a situação anterior ao crime, devolvendo ao cidadão vítima de crime o seu patrimônio, conquistado, às vezes, com tanta dificuldade”, enfatizou o Delegado-Geral, Dr. Henrique Maciel.