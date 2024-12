Aproveitando a oportunidade de surfar no assunto do momento, a mulher que não cedeu seu lugar na janela do avião para uma criança, o governo do Acre publicou um vídeo bem humorado em seu perfil do Instagram.

Com a janela do avião próxima da tela com a mensagem “Era por isso que eu queria sentar na janela”, diz a imagem de introdução do Reels. No vídeo, é possível “olhar” através da janela e observar diversas paisagens famosas do estado do Acre.

Os comentários elogiam a criatividade do governo do estado por “surfar” no assunto do momento, mas outros alertam que brincar com o assunto não basta, e que mais investimento no turismo local é necessário.

Veja o vídeo: