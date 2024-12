PRF e PF apreendem mais de 100kg de pasta base de cocaína

Equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) da PRF e policiais federais faziam uma operação na rodovia com o objetivo de prevenir e reprimir o tráfico de armas e drogas. Após a abordagem, os policiais encontraram 120 quilos de pasta base de cocaína escondidos em um fundo falso no assoalho e dentro do painel multimídia do veículo.