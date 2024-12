Proerd forma mais de 1 mil alunos de escolas em Rio Branco: “Diga não às drogas”

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência- PROERD forma mais 1093 alunos de escolas do ensino fundamental em Rio Branco.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) existe na Polícia Militar do Acre (PMAC) há 26 anos. Durante todos esses anos vem fazendo uma diferença significativa na vida de gerações de crianças, adolescentes e pais. Neste ano, a formatura contou com 1093 alunos de 17 escolas do 5º ano do ensino fundamental.

O Proerd foi inspirado em um programa americano chamado DARE – Drug Abuse Resistance Education (Educação para a resistência à drogas e álcool), que surgiu em 1983 nos Estados Unidos da América (EUA). Por isso, Dare é o nome mascote do PROERD, o Leão Dare. O objetivo de ambos os projetos é orientar crianças e jovens para tornarem-se cidadãos responsáveis e capacitados para a condução de uma vida segura e saudável. E foi criado com o intuito de atuar na prevenção e coibir o envolvimento de crianças e adolescentes com drogas e violência.

O Proerd é um exemplo notável de como a atuação preventiva pode moldar positivamente o futuro das pessoas e a atuação junto às comunidades escolares é o grande alvo para o sucesso consolidado.

“Se o futuro é as crianças, então nós temos que cuidar do presente, para que o futuro venha ser bem-sucedido. Peço que vocês não deixem de sonhar! A maior fortuna que um pai pode deixar para um filho é a condição de ele estudar, porque isso ninguém vai tirar de você. Sonhem, lutem, persistam, digam não às drogas, diga não àquilo que não vai levar vocês a lugar nenhum. Mas diga sim ao sucesso e o sucesso de vocês é o nosso maior sucesso”, enfatizou o governador Gladson Cameli.

O Proerd só é possível por meio da parceria entre as famílias, a escola e a Polícia Militar. A atuação do policial junto aos estudantes não se limita a informar sobre os perigos das drogas; ele constrói relações de confiança entre os alunos e os policiais militares. Esse contato próximo não apenas educa, mas também inspira as crianças e adolescentes a fazerem escolhas conscientes e saudáveis, fortalecendo sua mentalidade e auxiliando na construção de um cidadão de bem.

Aberson Carvalho, secretário de Educação, destacou o apoio da SEE para Proerd em 2024 e disse que não medirá esforços para 2025.

“Esse ano todo o apoio que Polícia Militar, apoio que a Tem Cel na Cássia nos pediu, as vezes pra fazer um curso, diárias, passagens, o que eu foi necessário, avião, para poder realizar essa formação, tanto para os profissionais, como também para os estudantes, a secretaria esteve presente e estará sempre presente. Coloco a SEE a disposição para apoiar ainda mais em 20254, pois ainda tem crianças que passam pelo período escolar e que não conseguem ter acesso ao Proerd, e o ideal é a gente chegar a 100% dos nossos estudantes” destacou Aberson Carvalho.

Atualmente já são 210 mil “proerdianos”, crianças que já concluíram o curso e hoje são multiplicadores. A coronel Ana Cássia, coordenadora do Proerd, destacou que ‘tudo isso só é possível, por causa da parceria e apoio que o Proerd tem do Governo do Estado’.

O casal Maria Jocicleia e Washington Nunes, pais da jovem Willyane Jasmim, de 11 anos, disseram que só tem a agradecer aos instrutores e ao projeto que é realizado na escola Zuleide Pereira, onde sua filha estuda.

“É muito bom e ela aprendeu muitas coisas, inclusive ela incentiva as pessoas em casa. Tem gente que fuma cigarro e ela fala que faz mal e orienta. Não é só um projeto contra uso de drogas, eles ensinam, orientam e tornam nossos filhos mais disciplinados”, disse Maria.

“Pra mim é um privilégio em primeiro lugar, e uma hora tá participando pela primeira vez do Proerd. É uma coisa tão linda que incentiva as crianças que não venham cair nessa vida, é um trabalho muito bom, e pra mim ter minha filha sendo acompanhada assim, é muito bom”, disse Washington.

“Pra mim é tudo! Aprender e também não fazer nada errado e não usar drogas. Minha professora ensinou muito e quero agradecer muito a ela. E o que nós aprendemos, nós também ensinamos as pessoas” disse a pequena Willyane Jasmim.