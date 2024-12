Qual cor usar no Réveillon 2025? Numerologia tem método para ajudar os indecisos

Ainda não sabe qual cor vestir no Réveillon 2025? Apesar das tradicionais simpatias para cores como o branco para paz ou o vermelho para amor, muitas pessoas buscam outros métodos ou razões para escolher o look perfeito para passar a virada. Um simples cálculo pode te ajudar! Confira:

O resultado final tem de dar um número de 1 a 9, que apontam para uma cor específica designada para você curtir o Ano Novo. Para a conta, você precisa do dia do seu aniversário, do mês de nascimento e do ano para o qual você está calculando a virada, no caso deste, 2025.

Porém, você vai somar os algarismos dos números formados, não cheio. Por exemplo, uma pessoa que nasceu no dia 13/12, vai efetuar uma adição assim: 1 + 3 + 1 + 2 + 2 + 0 + 2 + 5. O resultado será 16! Porém, como dito anteriormente, deve ser de 1 a 9. Para isso, some os algarismos do resultado: 1 + 6. Portanto, quem nasceu do décimo terceiro dia de dezembro, tem o número 7 neste método!

Após calcular o seu número baseado no seu aniversário e 2025, veja qual cor você tirou:

1 -Vermelho

2 – Laranja

3 – Amarelo

4 – Verde

5 – Azul

6 – Azul índigo (ou jeans)

7 – Púrpura ou violeta

8 – Rosa

9 – Branco ou dourado