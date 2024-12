Quina acumula e prêmio sobe para R$ 34 milhões; confira números sorteados

Ninguém acertou as 5 dezenas do sorteio da Quina 6597 realizado na terça-feira, 3 de dezembro, que tinha prêmio no valor de R$ 32 milhões. Agora, apostadores poderão concorrer a R$ 34 milhões no concurso 6598 dessa quarta-feira, sorteio que acontece em São Paulo, a partir das 20 horas.

Ainda assim, 280 apostas passaram perto e fizeram a Quadra, levando R$ 3.104,93 cada. A arrecadação do concurso foi de R$ 18 milhões, valor alto para os padrões da Quina.

O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube. Os números que saíram foram os seguintes: 15 – 25 – 26 – 35 – 55.

Para ganhar na Quina é preciso acertar as 5 dezenas sorteadas. Os jogos nessa loteria podem ser feitos sempre até às 19 horas em qualquer Lotérica da Caixa ou pela internet e as apostas custam a partir de R$ 2,50. Confira abaixo outros detalhes da premiação.

Quina 6597: resultado e ganhadores

Os detalhes da premiação, como os ganhadores por faixa de prêmio, saíram a partir das 21 horas. O resultado e os ganhadores podem ser conferidos no site da Caixa. Veja abaixo também:

5 acertos

Sem acertadores

Sem acertadores 4 acertos

280 apostas ganhadoras, R$ 3.104,93

280 apostas ganhadoras, R$ 3.104,93 3 acertos

10.225 apostas ganhadoras, R$ 80,97

10.225 apostas ganhadoras, R$ 80,97 2 acertos

224.201 apostas ganhadoras, R$ 3,69

É possível conferir ainda a listagem oficial dos acertadores de todas as faixas de premiação por município de aposta – veja aqui os ganhadores da Quina 6597 por cidade.

Quanto rende os R$ 32 milhões?

A poupança está rendendo hoje 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR). Segundo os dados mais recentes do Banco Central, o rendimento mensal hoje seria de 0,5000% + 0,0752% da TR, ou seja, cerca de 0,5756% por mês.

Dessa forma, os R$ 32 milhões teriam um rendimento de R$ 184.192,00 mil por mês. Vale lembrar que o rendimento da poupança é mensal e por isso, para obter o rendimento, é preciso deixar o dinheiro lá por, pelo menos, 30 dias.

Outra alternativa seria aplicar o valor em uma conta com rendimento de 100% do CDI, como é o caso de vários bancos digitais, incluindo o Nubank, um dos mais procurados com essa finalidade.

O CDI está rendendo cerca de 11,15% ao ano. Com os descontos de Imposto de Renda que incidem sobre esse tipo de aplicação, o rendimento mensal fica em cerca de 0,72%.

Assim, R$ 32 milhões teriam um rendimento de R$ 230.400,00 em 30 dias. Um valor um maior do que o da poupança.

No entanto, é preciso estar atento pois uma boa parte das contas cujo rendimento é baseado no CDI, para obter o primeiro rendimento é necessário deixar o valor depositado por pelo menos 30 dias também. Após esse período o rendimento até pode passar a ser diário. Esse é o caso do Nubank.

Como sacar o prêmio?

É importante lembrar que os prêmios devem ser reclamados em até 90 dias após a data do sorteio. Caso contrário, os valores são destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Os prêmios podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. No entanto, se o valor bruto for superior a R$ 2.259,20, o resgate deve ser feito exclusivamente nas agências da Caixa, e prêmios acima de R$ 10.000,00 são pagos em até dois dias úteis após a apresentação do bilhete premiado.