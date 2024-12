Reconhecida nacionalmente como a terra do açaí, Feijó comemora 86 anos neste sábado

Feijó, conhecida como a terra do Açaí, comemora 86 anos de história neste sábado (21). Fundada em 21 de dezembro de 1938, foi elevado à categoria de vila com a denominação de Feijó.

A elevação à condição de cidade deu-se pelo decreto-lei nº 968, de 1928. O município chegou a ser extinto, sendo seu território anexado ao município de Seabra, hoje Tarauacá, mas foi elevado novamente à categoria de município com a denominação de Feijó, em 1938, sendo desmembrado de Seabra.

O município de Feijó tinha suas terras habitadas pelas etnias Jaminawás, Kaxinawás e Chacauwás. Com a chegada dos nordestinos à foz do Rio Envira, em 1879, começou-se a desbravação da região, subindo os rios e igarapés, desmarcando os ‘seus’ lotes e terras e até ‘seringais’.

No entanto, ocorreram vários conflitos na selva, entre os nordestinos e indígenas, por conta da desocupação dessas áreas de terras, que pouco tempo depois transformaram-se em seringais. É neste contexto que surge à margem esquerda do Rio Envira, o Seringal Porto Alegre que mais tarde deu origem ao município de Feijó.

Após alguns anos, o seringal tornou-se um vilarejo, e aos 13 de maio de 1906, foi elevado à categoria de vila sob a denominação de Feijó, em homenagem ao Pe. Diogo Feijó, nome que se conserva até hoje. A instalação do município deu-se sob o decreto 968 de 21 de dezembro de 1938, sendo o governador do território do Acre, o Sr. Dr. Epaminondas Martins e o prefeito, o Sr. Raimundo Augusto de Araújo. o primeiro prefeito feijoense.

Em setembro do ano passado, a cidade recebeu a Indicação Geográfica (IG) concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) à sua produção de açaí.