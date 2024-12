Rios se tornam estradas no interior do Acre, e conectam municípios, mercadorias e histórias

Os rios do Acre são mais do que cenários de beleza natural; eles representam a essência da vida no interior do estado. Em uma recente viagem de Cruzeiro do Sul a Porto Walter, Luiz Gonzaga, deputado estadual e morador da região, compartilhou cenas que ilustram a importância do transporte fluvial para a rotina das comunidades ribeirinhas.

“Encontrei uma embarcação cheia de mercadorias, até moto tinha! Vi também outra com carros, mostrando como chegam aos municípios pelo rio. Mais à frente, cruzei com amigos em uma embarcação lotada, cada um seguindo seu caminho”, contou Luiz Gonzaga em suas redes sociais.

Além dessas imagens, Gonzaga descreveu balsas transportando materiais como brita e até uma embarcação nova. Esse mosaico de atividades retrata o papel crucial dos rios como vias que abastecem cidades, integram famílias e conectam vidas.

No Acre, onde estradas de asfalto muitas vezes não chegam, os rios são as verdadeiras artérias que mantêm a economia e a convivência social pulsando. A navegação fluvial é mais do que uma necessidade; é parte do modo de vida das comunidades. As cenas registradas por Luiz Gonzaga são uma celebração da resiliência e da criatividade de um povo que encontra nas águas um meio de superar desafios e manter viva a essência da região.

Veja o vídeo: