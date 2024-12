RJ: motorista de app é baleado após errar trajeto e passageira é morta

Uma mulher morreu após ser baleada na cabeça quando o carro de app em que estava entrou, por equívoco, na Comunidade do Fontela, em Vargem Pequena, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na noite desse sábado (28/12).

Segundo informações, a mulher era passageira de um carro de aplicativo quando o motorista, que seguia o GPS, entrou por engano na região.

Na Estrada Benvindo de Novaes, criminosos teriam mandado o veículo parar, mas o condutor não ouviu, e então, abriram fogo contra o carro. O motorista foi baleado nas costas.

Diely da Silva, de 34 anos, morreu ainda no local, na estrada Benvindo de Novaes, antes da chegada dos bombeiros do Quartel do Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste.