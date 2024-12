Sacha Bali se assusta com Deadpool na cama de hospedagem na Bahia: ‘Que susto que tomei com esse cara’

Sacha Bali, vencedor do reality show “A Fazenda 16”, da Record, chegou a Caraíva, na Bahia, depois de 18 horas de viagem de carro, e tomou um susto do amigo que lhe emprestou a casa. O dono do imóvel deixou um boneco do personagem Deadpool deitado na cama do quarto designado a Sacha, que achou se tratar de um ser humano.