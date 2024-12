“Por conta dele ficar passando mal com muitas dores no estômago, ficava vomitando, não ficaram com ele e mandaram embora. Ele estava trabalhando como auxiliar de serviços gerais”, contou a sobrinha.

José Augusto não tinha filhos e vivia sozinho no Rio de Janeiro.

Pacientes se indignam

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o corpo de José Augusto sendo retirado da UPA após a morte, com pessoas ao redor indignadas com a situação: “Agora ele é paciente, né?”.

Veja:

Nas imagens, é possível ver o homem já morto, sentado, e, em seguida, a mulher que grava pergunta sobre a família dele. O vídeo mostra o corpo dele sendo colocado em uma maca, com os funcionários da UPA se aproximando para ver a situação.

“Agora é paciente, né? Agora vocês estão com pressa. O homem chegou aqui gritando de dor”, diz uma mulher que estava no local aos funcionários.

O velório

Em entrevista cedida ao Metrópoles, a sobrinha da vítima, Emily Larissa, de 19 anos, conta que o velório foi repleto de emoções e que o próximo passo é a busca pela justiça, para que outras famílias não passem pelo que o tio passou.

Ela explica que soube do falecimento do tio através do amigo que o acompanhou ao hospital. “O amigo dele ligou para minha mãe e contou o que havia acontecido. Ele tinha ido apenas buscar a filha em casa e voltar para continuar com o meu tio, mas quando chegou em casa já recebeu o vídeo dele morto.”

A jovem está, junto com a mãe, à frente de todas as burocracias e explica que até o momento não conseguiu prestar boletim de ocorrência.