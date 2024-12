Saiba quem são as 10 vítimas do avião que caiu em Gramado (RS)

O empresário Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, dono da aeronave que caiu em Gramado (RS), pilotava o avião no momento da queda, na manhã de domingo (22/12). Todos os 10 passageiros que estavam a bordo eram familiares do empresário – entre eles, a esposa e as três filhas. Ninguém

Ao publicar uma nota de pesar, o Esporte Clube Pinheiros divulgou a identidade de todos os passageiros que morreram. As vítimas eram membros do clube. Além da esposa e dos filhos, morreram a sogra do empresário, a irmã da esposa, o cunhado, e os dois filhos do casal.

Veja quem são as vítimas:

Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, 61 anos, dono e piloto do avião. Formou-se em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e atuava como CEO da Galeazzi Associados, empresa com mais de 25 anos de experiência em gestão de empresas. A empresa foi fundada pelo pai, Cláudio Galeazzi

Tatiana Natucci Niro, 49, esposa de Luiz e mãe das três adolescentes que também morreram na queda do avião. Ela era sócia administradora da VMT Empreendimentos, empresa de aluguel de máquinas e equipamentos, e da varejista Christimas Place Comercial

Maria Eduarda Niro Galeazzi, filha de Tatiana e Luiz Cláudio, estudante

Maria Elena Niro Galeazzi, filha de Tatiana e Luiz Cláudio, estudante

Maria Antônia Niro Galeazzi, filha de Tatiana e Luiz Cláudio, estudante

Lilian Natucci, 75, mãe de Tatiana e Veridiana Natucci Niro. Era do quadro societário da VMT Empreendimentos e da Christimas Place Comercial com as filhas. Também mantinha sociedade na varejista de material elétrico Homestar Comercial. Paulista, Lilian vivia em Miami, nos Estados Unidos

Veridiana Natucci Niro, 43, irmã de Tatiana, esposa de Bruno Cardoso Munhoz de Guimarães Araújo e mãe de Giulia e Mateo, todos vítimas do acidente aéreo. Tinha participação na VMT Empreendimentos e da Christimas Place Comercial, e atuava como administradora em companhias ligadas à área da saúde.

Bruno Cardoso Munhoz de Guimarães Araújo, 43, marido de Veridiana e pai de Giulia e Mateo. Formou-se em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Assumiu como diretor da Galeazzi & Associados em 2022, depois 12 anos como gerente de projetos da empresa

Giulia, 6, e Mateo, 8, filhos de Veridiana e Bruno

Inicialmente, a lista de mortos no acidente aéreo não havia sido formalizada pelas autoridades públicas, pois o voo era particular. Nesses casos, não há necessidade de detalhar a identidade dos passageiros antes da decolagem.

Já a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que só divulgará a lista oficial das vítimas do acidente assim que terminarem os trabalhos de identificação dos corpos.

Na nota do clube, a direção do Esporte Clube Pinheiros se solidarizou com familiares e amigos. “Não há mais palavras que possam expressar a dor dos pinheirenses neste momento”, lamentou a entidade.

O avião havia decolado de Canela (RS) minutos antes de cair em Gramado (RS), e o destino era Jundiaí (SP

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, a aeronave colidiu com a chaminé de um prédio, depois com o segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Uma pousada também foi atingida.

Quem era Luiz Claudio Galeazzi

Luiz Claudio Galeazzi é uma das 10 pessoas que morreram na queda do avião de pequeno porte, em Gramado (RS), na manhã de domingo (22/12).

O empresário era sócio e CEO da Galeazzi & Associados, empresa especializada em recuperação e reestruturação de negócios, fundada pelo pai.

O pai do empresário morto, Cláudio Galeazzi, foi um nome conhecido do mercado financeiro e responsável por reestruturações de grandes companhias, casos de Pão de Açúcar, BRF e Americanas. A mãe de Luiz era Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, que morreu em um acidente aéreo anos atrás.