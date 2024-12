Saiu o edital INSS com 500 vagas e salários de R$ 14,1 mil; veja detalhes

Conforme antecipado mais cedo, o edital do concurso público INSS foi publicado para provimento de 500 vagas no cargo de Perito Médico. E não para por aí, o salário do cargo é bem atrativo: de R$ 14,1 mil!

Essa é uma excelente oportunidade para quem sonha em ingressar na carreira pública em um dos órgãos mais importantes do país, garantindo estabilidade e a segurança de não poder ser demitido!

Lembrando que o edital oferece um total de 500 vagas, sendo 250 para início imediato e as outras 250 para cadastro de reserva. Os interessados devem possuir graduação de nível superior em Medicina.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 23 de dezembro e 09 de janeiro através do site da banca organizadora, o Cebraspe. Além disso, será necessário pagar o valor da taxa, de R$ 120,00.

Principais datas do edital INSS

Inscrições : 23 de dezembro a 09 de janeiro

: 23 de dezembro a 09 de janeiro Isenção da taxa : 23 a 26 de dezembro

: 23 a 26 de dezembro Último dia para pagamento : 10 de janeiro

: 10 de janeiro Prova: 16 de fevereiro

Edital INSS: distribuição das vagas para Perito Médico Federal

Cargo Vagas Salário Perito Médico Federal 250 + 250 CR R$ 14.166,99 (40h) Cargo, vagas, salário e jornada de trabalho

Distribuição por estado

AC : Ampla Concorrência;

: Ampla Concorrência; PcD: Pessoa com Deficiência;

Pessoa com Deficiência; PP: Pretos e Pardos (negros).

Atribuições do cargo de Perito

São atribuições essenciais e exclusivas dos cargos de Perito Médico Federal, as atividades médico-periciais relacionadas com:

I – o regime geral de previdência social e assistência social: a) a emissão de parecer conclusivo quanto à incapacidade laboral; b) a verificação, quando necessária à análise da procedência de benefícios previdenciários; c) a caracterização da invalidez; e d) a auditoria médica;

o regime geral de previdência social e assistência social: II – a instrução de processos administrativos referentes à concessão e à revisão de benefícios tributários e previdenciários;

a instrução de processos administrativos referentes à concessão e à revisão de benefícios tributários e previdenciários; III – o assessoramento técnico à representação judicial e extrajudicial da União, das autarquias e das fundações públicas federais quanto aos expedientes e aos processos relacionados com o disposto neste subitem;

o assessoramento técnico à representação judicial e extrajudicial da União, das autarquias e das fundações públicas federais quanto aos expedientes e aos processos relacionados com o disposto neste subitem; IV – a movimentação da conta vinculada do trabalhador ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nas hipóteses previstas em lei, relacionadas à condição de saúde;

a movimentação da conta vinculada do trabalhador ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nas hipóteses previstas em lei, relacionadas à condição de saúde; V – o exame médico-pericial componente da avaliação biopsicossocial da deficiência, no âmbito federal, para fins previdenciários, assistenciais e tributários;

o exame médico-pericial componente da avaliação biopsicossocial da deficiência, no âmbito federal, para fins previdenciários, assistenciais e tributários; VI – as atividades acessórias àquelas previstas neste subitem, na forma definida em regulamento;

as atividades acessórias àquelas previstas neste subitem, na forma definida em regulamento; VII – outras atividades médico-periciais autorizadas por lei e por ato do Ministro de Estado da Previdência Social.

Etapas de provas do edital INSS

O certame se constitui de:

Prova objetiva , de caráter classificatório e eliminatório; e

, de caráter classificatório e eliminatório; e Prova de títulos, de caráter classificatório.

Prova Objetiva

A prova objetiva será aplicada em todas as 27 Unidades Federativas e consistirá em duas avaliações distribuídas em conhecimentos gerais (P1) e específicos (P2).

Ambas serão aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2025 e os candidatos terão quatro horas para realizá-las. Juntas, elas consistirão em 120 questões de CERTO ou ERRADO.

O exame valerá um total de 120 pontos e serão reprovados aqueles que:

a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais P1;

b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2; e

c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Prova de Títulos

A prova de títulos visa aferir e avaliar as titulações acadêmicas do candidatos a partir de critérios e pontuações específicas para cada título. Confira:

Informações do edital INSS 2024