Santos completa um mês sem treinador e tem novela para definir novo comandante

No dia 18 de novembro o Santos anunciava a saída de Fábio Carille. Após a conquista do título da Série B, o fim do vínculo com o treinador aconteceu após a derrota para o CRB, na penúltima rodada do torneio. A justificativa para a saída antes da última partida da temporada era que o clube queria antecipar o planejamento de 2025.

Passado mais de um mês da decisão, as coisas não mudaram na Vila Belmiro. Uma novela, com vários personagens, começou para a definição de quem seria o novo comandante do Santos. Enquanto isso, o antigo protagonista já teve seu rumo definido. Fábio Carille acertou com o Vasco na noite desta quinta-feira (19) e já sabe onde começará o ano de 2025.

Já na Baixada Santista, vários nomes já passaram e ainda não houve um acordo. O primeiro foi o de Luís Castro, que chegou a enviar representantes ao clube, mas queria mais tempo para pensar. O Santos não queria esperar e encerrou o negócio. Neste meio tempo um velho conhecido apareceu. Cuca chegou a ganhar força dentro do Alvinegro, mas logo foi descartado.

Outro nome que apareceu em meio à espera por Castro foi o de Renato Gaúcho, antes mesmo da sua saída do Grêmio. Porém, o treinador disse que quer recarregar as baterias e ficar um tempo afastado dos gramados. Porém, confirmou que houve conversas com a diretoria santista.

Sem sucesso com os brasileiros, o jeito foi partir para o exterior. No começo de dezembro, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, chegou a anunciar, sem citar nomes, que o Santos já tinha treinador para 2025. A bola da vez era Gustavo Quinteros, comandante do Vélez Sarsfield. Entretanto, mais uma vez o Peixe teria que esperar definições, dessa vez por conta do calendário argentino.

O tempo passou e Quinteros conquistou o título nacional com El Fortin. Além disso, garantiu vaga para o Torneio dos Campeões, que acontece no sábado (21) contra o Estudiantes, o que adiou mais uma vez a decisão. Além disso, a possibilidade de renovação do treinador com o Vélez cresceu e o técnico não gostou das declarações precoces do presidente sobre o negócio estar concretizado.

Por conta disso, o Santos teve que ir atrás de mais um personagem. Aproveitando a estadia em Buenos Aires, o clube foi atrás de Gustavo Costas, treinador do Racing e campeão da Sul-Americana. Ainda não há uma resposta, o que faz a novela, que já era para ter sido encerrada no mês passado, ficar mais tempo no ar.

Se não bastasse o clube chegar ao dia 20 de dezembro sem um treinador, o mercado santista ainda não teve nada concretizado. Apesar de algumas especulações, o Peixe ainda não anunciou nenhum reforço e trabalha apenas com renovações e rescisões de contratos.