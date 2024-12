Secretário denuncia descarte irregular que compromete saúde pública e meio ambiente em Sena Madureira

O Secretário de Meio Ambiente e Coordenador de Ações Estratégicas da SEMSUR, Juza Bispo, denunciou na tarde deste domingo (22) o descarte irregular de ossos, restos de carnes e carcaças próximo à feira de Sena Madureira, no interior do Acre.

A situação foi classificada como “inadequada e irresponsável”, trazendo preocupações em relação à saúde pública, ao meio ambiente e à segurança dos feirantes e moradores da região.

Juza Bispo destacou a necessidade de conscientização por parte da população e enfatizou a importância de práticas adequadas de descarte de resíduos. Segundo ele, atitudes como essa comprometem o bem-estar coletivo e dificultam o trabalho da gestão pública para manter a cidade limpa e ambientalmente sustentável.

“É fundamental que cada cidadão faça sua parte, utilizando os pontos de coleta adequados e seguindo as orientações da SEMSUR. Estamos trabalhando para intensificar a fiscalização e promover campanhas educativas, mas precisamos da parceria da população para avançarmos na construção de uma cidade mais organizada e ambientalmente responsável”, afirmou o Secretário.

A SEMSUR anunciou que estará reforçando a fiscalização e realizando ações para educar os moradores sobre o impacto do descarte inadequado. A população também é incentivada a denunciar irregularidades e a colaborar com as autoridades para proteger o meio ambiente e a saúde da comunidade.

Veja o vídeo: