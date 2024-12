O deputado federal Eduardo Velloso (AC) anunciou, na manhã desta quarta-feira (11), a realização de dois shows da dupla sertaneja Cleber e Cauan no Acre. As apresentações ocorrerão no dia 20 de dezembro, em Cruzeiro do Sul, e no dia 21 de dezembro, em Epitaciolândia, prometendo movimentar as regiões do Vale do Juruá e do Alto Acre.

“Estou ao lado da melhor e mais apaixonada dupla, Cleber e Cauan. Eles estarão fazendo uma turnê no Vale do Juruá, no dia 20 de dezembro, lá em Cruzeiro do Sul. Espero você lá em Cruzeiro do Sul e, no dia 21 de dezembro, no Alto Acre, em Epitaciolândia”, declarou Velloso em vídeo divulgado nas redes sociais.

A dupla, conhecida nacionalmente por sucessos sertanejos, já se apresentou em outros eventos no Acre, incluindo o Festival do Açaí em Feijó. No vídeo de anúncio, Cleber e Cauan deixaram um convite especial aos acreanos, enquanto Velloso destacou que os shows serão um marco para encerrar o ano em grande estilo no estado.

Além de oferecer entretenimento, os eventos prometem aquecer a economia local, gerando oportunidades para o comércio e serviços nas cidades.

Assista ao vídeo divulgado pelo deputado: