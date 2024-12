Sicredi e Empaer realizam a feira Agro Raízes: fortalecendo a agricultura familiar em Pontes e Lacerda

O Sicredi, em parceria com a Empaer, realizou no dia 11 de dezembro, a última etapa do projeto Agro Raízes, com uma feira especial em frente à agência Guaporé, em Pontes e Lacerda. O evento marcou o fechamento de um ciclo de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar local, com foco no desenvolvimento da gestão financeira dos pequenos produtores e na valorização dos produtos da região.

O projeto Agro Raízes teve como objetivo promover o crescimento sustentável da agricultura familiar, com especial atenção à capacitação dos agricultores na gestão de seus negócios e na melhoria da comercialização de seus produtos. A iniciativa nasceu do desejo do Sicredi de se aproximar mais da comunidade agropecuária e levar educação financeira para suas áreas de atuações, sendo estruturada com a colaboração da Empaer, que trouxe o conhecimento técnico essencial para o sucesso da ação.

Durante os últimos meses, o projeto foi dividido em três etapas fundamentais: a primeira consistiu em encontros com a comunidade, nos quais o Sicredi estabeleceu uma conexão direta com os produtores locais; a segunda focou em capacitações sobre gestão financeira, abordando temas como controle de custos, precificação e estratégias de marketing para os produtos agropecuários; e, na terceira e última etapa, a feira proporcionou a venda direta dos produtos cultivados pelos agricultores participantes.

Ana Cristina, gerente da Agência Sicredi de Pontes e Lacerda, comentou sobre o impacto e a importância do projeto para a comunidade: “O Agro Raízes surgiu do desejo genuíno de estarmos mais próximos das comunidades rurais. Este projeto vai além da parte técnica; ele é uma demonstração clara de que acreditamos no nosso propósito de desenvolver as comunidades que atuamos. Nossa missão é fortalecer a importância de produtos orgânicos e de como a agricultura família contribui para o desenvolvimento da economia de Pontes e Lacerda. Estamos felizes com a realização desta feira que foi um grande passo para dar visibilidade ao que é produzido aqui, permitindo aos nossos associados adquirir produtos frescos e de qualidade, diretamente do campo para a mesa.”

Com grande presença de visitantes, essencial para o sucesso dessa ação, reforçando o compromisso do Sicredi com a comunidade e com o fortalecimento da agricultura familiar. A feira também marcou o início de um novo ciclo de parcerias e projetos, com a expectativa de expandir as ações do Agro Raízes em 2025, atendendo mais comunidades e produtores da região.

