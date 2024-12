Como parte do projeto “Criança Feliz”, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC entregou, na manhã da sexta-feira, 27, cerca de 290 brinquedos a crianças atendidas pelas Pastorais Sociais da Paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Conquista.

O projeto já havia reunido, no último dia 20, mais de 2 mil crianças de 21 instituições parceiras, na quadra do Sesc Bosque, onde foram oferecidas brincadeiras, alimentação e presentes. Esta etapa buscou alcançar ainda mais crianças, com os mais de 3 mil brinquedos adquiridos pelo Sistema Fecomércio.

O diretor regional do Senac Acre, Deywerson Galvão, destacou que a ação busca proporcionar um Natal mais alegre e esperançoso para famílias em situação de vulnerabilidade, reafirmando o compromisso social das instituições. “Estamos aqui para reforçar o objetivo dos presidentes Leandro Domingos e Marcos Lameira com essa ação, que é tornar o Natal das crianças carentes mais especial e cheio de esperança”, salientou.

A moradora do bairro da Paz, Maria das Dores Ferreira, que teve seu sobrinho e neto beneficiados pela ação, expressou sua gratidão. “Muitas crianças na minha comunidade não têm oportunidade de ganhar brinquedos, e hoje isso se tornou realidade. Só tenho a agradecer por fazerem tantas crianças felizes”, disse.

O pároco da Paróquia, Padre Leôncio Asfury, reconheceu a importância do gesto proporcionado pelo Sistema. “A alegria das crianças é evidente. Muitos nunca imaginaram ter um brinquedo como uma bola ou boneca. Este momento faz diferença na vida delas. Sou profundamente grato ao Sistema Fecomércio-Sesc-Senac por esse ato tão necessário nos dias de hoje”, enfatizou.

Veja fotos: